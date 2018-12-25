Urbi et Orbi: Папа Франциск призвал уважать другие расы и религии

Во вторник во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" (Urbi et Orbi) в Ватикане Папа Римский Франциск призвал верующих подумать о насущных международных проблемах, передает "Интерфакс".

"Я надеюсь на скорейшее разрешение сирийского конфликта и окончание военных действий в Сирии", — сказал Франциск во время выступления.

По словам понтифика, международное сообщество должно выработать политическое решение сирийского конфликта, отвечающее интересам всех противоборствующих сторон.

В своей речи Папа Римский также упомянул конфликт на Украине, в Йемене, а также ситуацию в Африке.

"Я за мир и за уважение прав каждого человека", — сказал он.

Франциск отметил, что он — за братство и терпение друг к другу, а также за уважение к представителям других религий и рас.