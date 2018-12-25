Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 декабря 201815:59

Бразильский оборонец "Браги" Сантос может перебраться в Россию

globoesporte.globo.com

Бразильский защитник Пабло Сантос, выступающий в чемпионате Португалии за "Брагу", может продолжить карьеру в футбольном чемпионате российской премьер-лиги. Источник, близкий к нынешней команде оборонца, сообщает, что им интересуются несколько клубов в России.

Впрочем, по сообщению бразильского издания Globo, отступные за ключевого игрока линии обороны "Браги" составляют достаточно внушительную сумму – 20 млн евро. Так что, довольно сложно сказать, кто из наших команд способен "потянуть" такие цифры.

При этом Сантос, судя по всему, не испытывает проблем с возможным трудоустройством даже в более серьезном чемпионате, чем первенство России. По сведениям из офиса "Браги", на 26-летнего бразильца также претендуют немецкий "Хоффенхайм" и французский "Сент-Этьен".

Сейчас

15:45

Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

15:45

Путин и Лукашенко начали новый раунд переговоров

15:23

Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

15:19

Россия расширила "ограничительный список" физических и юридических лиц Украины

12:35

В Китае угонщик въехал в толпу на автобусе

12:11

В Красноярском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП

12:08

ВС разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия расширила список украинских контрсанкций на 200 строчек

Россия расширила список украинских контрсанкций на 200 строчек

4 минуты назад
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

3 часа назад
Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

11 минут назад
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

2 часа назад
Антон Шипулин: я устал от двойных стандартов в спорте

Антон Шипулин: я устал от двойных стандартов в спорте

4 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Александр Панкратов-Черный: "Жена прощала мне все и вся"

Александр Панкратов-Черный: "Жена прощала мне все и вся"

1 час назад
Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

7 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Метеорит ни при чем: сопка обвалилась из-за термической аномалии

Метеорит ни при чем: сопка обвалилась из-за термической аномалии

3 часа назад
Правоохранители пришли к фанатам футбольного ЦСКА

Правоохранители пришли к фанатам футбольного ЦСКА

5 часов назад
В Красноярском крае Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП

В Красноярском крае Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП

3 часа назад
Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

7 часов назад
"Под палящим огнем" в исполнении Басты и Пелагеи. "Т-34" - в кино с 1 января

"Под палящим огнем" в исполнении Басты и Пелагеи. "Т-34" - в кино с 1 января

1 час назад
Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

6 часов назад
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

8 минут назад
Английский боевой самолет чуть не столкнулся с дроном

Английский боевой самолет чуть не столкнулся с дроном

46 минут назад
В Донбасс прибыл поезд, груженный бочками с ядовитыми веществами

В Донбасс прибыл поезд, груженный бочками с ядовитыми веществами

1 час назад
Рождественский Вертеп Павла Карманова состоится в "Зарядье"

Рождественский Вертеп Павла Карманова состоится в "Зарядье"

1 час назад
На новейшем корвете "Громкий" подняли Андреевский флаг

На новейшем корвете "Громкий" подняли Андреевский флаг

1 час назад
Допинг в Лондоне: Олимпиада-2012 признана самой "грязной"

Допинг в Лондоне: Олимпиада-2012 признана самой "грязной"

1 час назад
Инновационные "лёгкие" превратят воду в экологически чистое топливо

Инновационные "лёгкие" превратят воду в экологически чистое топливо

1 час назад
Ядерный "Посейдон" проходит испытания

Ядерный "Посейдон" проходит испытания

2 часа назад
Xiaomi представила бюджетный смартфон с бесплатным интернетом

Xiaomi представила бюджетный смартфон с бесплатным интернетом

2 часа назад
Топ топов-2018. Опубликован абсолютный рейтинг лучших фильмов года

Топ топов-2018. Опубликован абсолютный рейтинг лучших фильмов года

2 часа назад
Задержание устроившего бойню в Китае угонщика сняли на видео

Задержание устроившего бойню в Китае угонщика сняли на видео

2 часа назад
Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

3 часа назад
"Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник!)

"Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник!)

3 часа назад
Житель Владивостока повредил машину отказавшегося драться с ним водителя

Житель Владивостока повредил машину отказавшегося драться с ним водителя

3 часа назад
Теракт в ливийском МИДе: погибли трое человек

Теракт в ливийском МИДе: погибли трое человек

3 часа назад
В Казахстане сняли на видео верблюда, преодолевающего непривычный гололед на коленях

В Казахстане сняли на видео верблюда, преодолевающего непривычный гололед на коленях

3 часа назад
Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год

Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год

3 часа назад
Новые квартиры в России стали дороже, но не везде

Новые квартиры в России стали дороже, но не везде

3 часа назад
Инфаркты и инсульты могут быть ранними признаками рака

Инфаркты и инсульты могут быть ранними признаками рака

3 часа назад
Это уже предел! Трамп назвал возраст, когда надо переставать верить в Санту

Это уже предел! Трамп назвал возраст, когда надо переставать верить в Санту

3 часа назад
С Хайнаня вывезены все туристы "Жемчужной реки"

С Хайнаня вывезены все туристы "Жемчужной реки"

4 часа назад
Число жертв цунами в Зондском проливе продолжает расти

Число жертв цунами в Зондском проливе продолжает расти

4 часа назад
Видеоигры улучшают память пожилых людей

Видеоигры улучшают память пожилых людей

4 часа назад
Австралийский учёный нашёл ошибки при изучении долголетия

Австралийский учёный нашёл ошибки при изучении долголетия

4 часа назад
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще

Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще

4 часа назад
Артем Дзюба назван футболистом года в России

Артем Дзюба назван футболистом года в России

5 часов назад
В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение

В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение

5 часов назад
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

5 часов назад
Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете

Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете

5 часов назад
УАЗ назвал сроки выхода модели Патриот с АКП

УАЗ назвал сроки выхода модели Патриот с АКП

5 часов назад
Австралийский небоскреб сначала раскачивался, а потом сдвинулся

Австралийский небоскреб сначала раскачивался, а потом сдвинулся

5 часов назад
Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

16 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

23 часа назад