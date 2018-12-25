Бразильский оборонец "Браги" Сантос может перебраться в Россию

Бразильский защитник Пабло Сантос, выступающий в чемпионате Португалии за "Брагу", может продолжить карьеру в футбольном чемпионате российской премьер-лиги. Источник, близкий к нынешней команде оборонца, сообщает, что им интересуются несколько клубов в России.

Впрочем, по сообщению бразильского издания Globo, отступные за ключевого игрока линии обороны "Браги" составляют достаточно внушительную сумму – 20 млн евро. Так что, довольно сложно сказать, кто из наших команд способен "потянуть" такие цифры.

При этом Сантос, судя по всему, не испытывает проблем с возможным трудоустройством даже в более серьезном чемпионате, чем первенство России. По сведениям из офиса "Браги", на 26-летнего бразильца также претендуют немецкий "Хоффенхайм" и французский "Сент-Этьен".