На Кубани сел на мель монгольский сухогруз

В Темрюкском районе Краснодарского края во время шторма сел на мель шедший под флагом Монголии сухогруз Surov. Застрявший у самого берега корабль сняли на видео.

ЧП произошло около двух часов ночи 25 декабря юго-восточнее мыса Железный Рог. Сухогруз следовал из Турции, но до порта "Кавказ" не дошел — помешали сильные волны, высота которых достигала 4-5 метров. Из Новороссийска ему на помощь вышел буксир "Спасатель Демидов", но к моменту его прибытия судно уже село на мель.

"В 3:30 был обесточен, а в 4:20 на борт начала поступать вода. Принято решение эвакуировать экипаж на сушу", — рассказали в пресс-службе Росморречфлота, уточнив, что разлива нефтепродуктов не произошло.

Как скоро "Спасателю Демидову" удастся снять с мели сухогруз, остается неизвестным. Не исключено, что на какое-то время Surov станет вторым экспонатом в кубанской "коллекции" застрявших судов. "Первенцем" в этом году стал севший на мель в ночь на 12 декабря под Кабардинкой теплоход Rio, ходящий под флагом Того. В настоящее время экипаж готовят к отправке домой, а сотни туристов приезжают со всей России посмотреть на корабль.