Россия расширила список украинских контрсанкций на 200 строчек

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц из Украины, в отношении которых применяются специальные экономические меры, более чем на 200 позиций.

Как пояснил премьер-министр, это сделано для защиты интересов россиян и российского государства, передает ТАСС.

Специальные экономические меры были введены из-за недружественных действий Украины в отношении российских граждан и компаний. 1 ноября 2018 года в список были включены 322 человека и 68 организаций. Среди накладываемых на них ограничений было замораживание средств на счетах и запрет на вывод капитала за пределы России.