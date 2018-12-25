Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

Соликамский городской суд по ходатайству следствия арестовал всех подозреваемых по делу о гибели девяти строителей подрядной организации "УС-30" в шахте "Уралкалия" в Пермском крае.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в суде, подчеркнув, что фигуранты уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек" отправятся в следственный изолятор до 22 февраля 2019 года.

Речь идет о начальнике участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максиме Канищеве, руководителе объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрее Артюхине, а также двух горных мастерах — Андрее Купришкине и Игоре Чукаеве.

Трагедия произошла 22 декабря 2018 года, когда произошло возгорание в строящемся стволе № 4 и девять горняков не смогли выбраться из задымленной шахты. На следующий день спасатели обнаружили их тела.