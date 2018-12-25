Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

Главой Росприроднадзора назначена Светлана Радионова, занимавшая до этого должность заместителя руководителя Ростехнадзора. Распоряжение об этом подписано главой правительства России Дмитрием Медведевым.

В Ростехнадзоре Светлана Радионова до середины 2018 года курировала топливно-энергетическое направление, затем была переведена на работу по ведению строительного надзора.

В начале июля Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности прежнего главу Росприроднадзора Артема Сидорова, напоминает "Интерфакс". По данным источника агентства, в числе главных нареканий к нему было отсутствие серьезных прорывов в работе ведомства на фоне социальных конфликтов вокруг мусорных полигонов в Подмосковье и в целом по стране. Тогда же Светлану Радионову стали называть в качестве возможного нового руководителя Росприроднадзора.