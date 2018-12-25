Тема:

Новый год и Рождество 32 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 декабря 201817:07

Советы врачей по встрече Нового года: не пить, не есть, на мороз не выходить

Global Look Press

Врачи дали свои рекомендации, как встретить Новый год без последствий для здоровья.

Главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предложил много не пить, а обойтись одним бокалом сухого шампанского. По его словам, дозы должны быть небольшие, а промежутки между тостами продолжительные.

"Ведь человечество изобрело алкоголь как ритуальный напиток, а не для того, чтобы опьянеть или напиться", — напомнил он.

Также он порекомендовал побольше двигаться, разговаривать, петь и танцевать для того, чтобы алкоголь лучше перерабатывался. Кроме того, Брюн подчеркнул, что безвредной дозы алкоголя не существует в принципе.

1 января, по мнению главного нарколога, надо подольше поспать, выпить кефир и крепкий бульон. А вот лекарства — активированный уголь, аспирин — он пить не рекомендовал, так как они могут усилить раздражение желудка.

 

В свою очередь главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала избегать в новогоднюю ночь соленого, сладкого, жирного и соусов. Лучше всего, если основное блюдо будет не слишком калорийным, например, курица, индейка, кролик или рыба. Также она рекомендовала уменьшить размер порций и красиво сервировать стол.

Как сообщает "Интерфакс" главный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников посоветовал одеваться потеплее и не выходить без необходимости на улицу, чтобы не получить переохлаждение или даже обморожение. По его словам, под влиянием алкоголя не всегда можно понять, замерз ты или нет. Также он категорически запретил тереть обмороженные участки кожи снегом, как иногда советуют. По его словам, так можно только их дополнительно травмировать.

Тяжельников порекомендовал не злоупотреблять мандаринами и есть блюда, которые могли испортиться от долгого стояния в холодильнике, а в случае аллергии и отравления сразу же обращаться к врачам.

Заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный просил москвичей аккуратно использовать пиротехнику. Запускать петарды и салюты можно только на открытых пространствах, соблюдая определенный радиус, и — главное — нужно изолировать детей от пиротехники.

Ранее по теме

Сейчас

17:05

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

15:45

Путин и Лукашенко начали новый раунд переговоров

15:45

Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

15:23

Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

15:19

Россия расширила "ограничительный список" физических и юридических лиц Украины

12:35

В Китае угонщик въехал в толпу на автобусе

12:11

В Красноярском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

25 минут назад
Путин и Лукашенко начали новый раунд переговоров

Путин и Лукашенко начали новый раунд переговоров

1 час назад
Россия расширила список украинских контрсанкций на 200 строчек

Россия расширила список украинских контрсанкций на 200 строчек

1 час назад
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

5 часов назад
Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре в шахте "Уралкалия"

1 час назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Армейский юмор круглый год: Минобороны выпустило календарь-2019

Армейский юмор круглый год: Минобороны выпустило календарь-2019

42 минуты назад
Советы врачей по встрече Нового года: не пить, не есть, на мороз не выходить

Советы врачей по встрече Нового года: не пить, не есть, на мороз не выходить

33 минуты назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Александр Панкратов-Черный: "Жена прощала мне все и вся"

Александр Панкратов-Черный: "Жена прощала мне все и вся"

2 часа назад
Метеорит ни при чем: сопка обвалилась из-за термической аномалии

Метеорит ни при чем: сопка обвалилась из-за термической аномалии

5 часов назад
Московский таксист более 50 метров тащил за собой полицейского, зажав ему руку стеклом

Московский таксист более 50 метров тащил за собой полицейского, зажав ему руку стеклом

45 минут назад
Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

8 часов назад
"Под палящим огнем" в исполнении Басты и Пелагеи. "Т-34" - в кино с 1 января

"Под палящим огнем" в исполнении Басты и Пелагеи. "Т-34" - в кино с 1 января

3 часа назад
Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

7 часов назад
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Увольнение за iPhone: китайские компании принуждают сотрудников к бойкоту Apple

Увольнение за iPhone: китайские компании принуждают сотрудников к бойкоту Apple

28 минут назад
Похмельная тревожность: что нужно знать об этом прямо сейчас

Похмельная тревожность: что нужно знать об этом прямо сейчас

53 минуты назад
Косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" придется зимовать в неволе

Косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" придется зимовать в неволе

1 час назад
Лысые ладони: биологи объяснили, почему некоторые участки тела лишены волос

Лысые ладони: биологи объяснили, почему некоторые участки тела лишены волос

1 час назад
Посадили на четверть века: оглашен приговор насильнику, убившему и расчленившему свою жертву

Посадили на четверть века: оглашен приговор насильнику, убившему и расчленившему свою жертву

1 час назад
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

1 час назад
Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

Замглавы Ростехнадзора возглавит Росприроднадзор

1 час назад
Английский боевой самолет чуть не столкнулся с дроном

Английский боевой самолет чуть не столкнулся с дроном

2 часа назад
В Донбасс прибыл поезд, груженный бочками с ядовитыми веществами

В Донбасс прибыл поезд, груженный бочками с ядовитыми веществами

2 часа назад
Рождественский Вертеп Павла Карманова состоится в "Зарядье"

Рождественский Вертеп Павла Карманова состоится в "Зарядье"

2 часа назад
На новейшем корвете "Громкий" подняли Андреевский флаг

На новейшем корвете "Громкий" подняли Андреевский флаг

3 часа назад
Допинг в Лондоне: Олимпиада-2012 признана самой "грязной"

Допинг в Лондоне: Олимпиада-2012 признана самой "грязной"

3 часа назад
Инновационные "лёгкие" превратят воду в экологически чистое топливо

Инновационные "лёгкие" превратят воду в экологически чистое топливо

3 часа назад
Ядерный "Посейдон" проходит испытания

Ядерный "Посейдон" проходит испытания

3 часа назад
Xiaomi представила бюджетный смартфон с бесплатным интернетом

Xiaomi представила бюджетный смартфон с бесплатным интернетом

3 часа назад
Топ топов-2018. Опубликован абсолютный рейтинг лучших фильмов года

Топ топов-2018. Опубликован абсолютный рейтинг лучших фильмов года

3 часа назад
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

4 часа назад
Задержание устроившего бойню в Китае угонщика сняли на видео

Задержание устроившего бойню в Китае угонщика сняли на видео

4 часа назад
Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

4 часа назад
"Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник!)

"Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник!)

4 часа назад
Житель Владивостока повредил машину отказавшегося драться с ним водителя

Житель Владивостока повредил машину отказавшегося драться с ним водителя

4 часа назад
Теракт в ливийском МИДе: погибли трое человек

Теракт в ливийском МИДе: погибли трое человек

5 часов назад
В Казахстане сняли на видео верблюда, преодолевающего непривычный гололед на коленях

В Казахстане сняли на видео верблюда, преодолевающего непривычный гололед на коленях

5 часов назад
В Красноярском крае Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП

В Красноярском крае Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП

5 часов назад
Новые квартиры в России стали дороже, но не везде

Новые квартиры в России стали дороже, но не везде

5 часов назад
Инфаркты и инсульты могут быть ранними признаками рака

Инфаркты и инсульты могут быть ранними признаками рака

5 часов назад
Это уже предел! Трамп назвал возраст, когда надо переставать верить в Санту

Это уже предел! Трамп назвал возраст, когда надо переставать верить в Санту

5 часов назад
Антон Шипулин: я устал от двойных стандартов в спорте

Антон Шипулин: я устал от двойных стандартов в спорте

5 часов назад
Число жертв цунами в Зондском проливе продолжает расти

Число жертв цунами в Зондском проливе продолжает расти

5 часов назад
Видеоигры улучшают память пожилых людей

Видеоигры улучшают память пожилых людей

6 часов назад
Артем Дзюба назван футболистом года в России

Артем Дзюба назван футболистом года в России

6 часов назад
Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете

Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете

7 часов назад
Австралийский небоскреб сначала раскачивался, а потом сдвинулся

Австралийский небоскреб сначала раскачивался, а потом сдвинулся

7 часов назад
Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

9 часов назад
Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

18 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47