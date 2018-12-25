В Иванове заработала "умная" система уличного освещения

Новая система уличного освещения заработала в Иванове. 15 тысяч фонарей заменили меньше, чем за 3 месяца. Специалисты уже оценили, что город стал светлее в 5 раз — как раз к новогодним праздникам. Причем из бюджета на это не потратили ни копейки.

Представитель подрядной организации показывает губернатору участок проспекта на плазме и в режиме реального времени. Из центра мониторинга оператор контролирует работу светильников во всем городе. Система работает автономно. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы как только над городом сгустились сумерки, улицы озарил свет мощных светодиодных светильников. В зависимости от времени суток меняется и режим освещения.

"В пятницу, например, горожане выезжают — мы оставляем улицу освещенной и безопасной для пешеходов", — говорит Алексей Аникин, представитель подрядной организации.

Проблема уличного освещения в Иванове давно назрела, ее решение требовало системного подхода. В конце лета соглашение между правительством области и Ассоциацией производителей светодиодов положило начало новой световой эпохе. Примечательно, что на установку "умного" освещения из ивановской казны не было потрачено ни рубля. Все расходы взял на себя инвестор. Да и экономить теперь можно.

Управлять работой светильников теперь можно при помощи любого гаджета с нужным программным обеспечением. Глава региона Станислав Воскресенский контролировал весь проект как на запуске, так и во время реализации. Вот и сейчас с планшетом в руках он сам принимает участие в настройке системы.

"В чем мы первые в России — в том, что мы не просто заменили все лампочки (свыше 15 тысяч), а что это система с элементами "Умного города". То есть дальше городская администрация может сделать несколько сценариев освещения в зависимости от времени суток, в зависимости от насыщения той или иной улицы машинами, в зависимости от времени года", — объясняет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Важно отметить, что во время реализации проекта жители частного сектора обращались к главе региона с просьбой изменить типовое решение на более мягкое и теплое по свету. Это очень важно при малоэтажной застройке. Работа немного замедлилась, но специально для Ивановской области решение было найдено. Так в областном центре появилось 5,5 тысячи ламп c так называемым теплым светом.

Колоссальную работу по замене 15 тысяч светильников провели в рекордно короткие сроки — всего лишь за 2,5 месяца. Город стал светлее в 5 раз — это реальные цифры без преувеличения. Горожане этот факт заметили и оценили. Для ивановцев новое освещение стало подарком к предстоящим новогодним праздникам.

- Когда светло, конечно, хорошо. Спасибо! Молодцы!

- Светлее стало. Лампы другие ставят.

"Умный" свет в Иванове — это лишь начало. В планах воплотить в жизнь более амбициозный проект: внедрить современные технологии в управление общественным транспортом и в режиме онлайн мониторить весь городской траффик.