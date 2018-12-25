Мбаппе назван лучшим футболистом Франции в 2018 году

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и французской сборной Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии авторитетного издания France Football. 20-летний француз в уходящем году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Мбаппе стал одним из творцов успеха своей сборной на проходившем в России чемпионате мира, став автором четырех забитых голов. Всего же в 2018 году форвард оформил за "Ле Бле" 9 мячей, присовокупив к ним 16 голов за "Пари Сен-Жермен".

Отметим, что Мбаппе активно сватают в испанскую "Барселону". Каталонцы готовы заплатить за нападающего 150 миллионов евро и отдать в придачу своего полузащитника Фелипе Коутиньо. Впрочем, боссы парижан не спешат расставаться с Мбаппе.