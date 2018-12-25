Три досрочные отставки принесли Жозе Моуринью более 50 млн евро
Португальский специалист Жозе Моуринью заслуженно является одним из самых именитых футбольных наставников, который выиграл со своими командами множество призов. При этом, три досрочные отставки тренера из двух английских клубов обогатили его на сумму в 53 млн евро.
С 2002 года Моуринью работал с пятью командами: португальским "Порту" (2002-2004), дважды с английским "Челси" (2004-2007 и 2013-2015), итальянским "Интером" (2008-2010), испанским "Реалом" (2010-2013) и английским "Манчестер Юнайтед" (2016-2018).
При этом за пределами Туманного Альбиона он смог в полной мере реализовать свой футбольный талант, получая зарплату строго в рамках контракта. А вот "Челси" и "МЮ" португалец сумел "развести" на круглую сумму, оговоренную в контрактах на случай их досрочного расторжения. Роман Абрамович заплатил хитроумному синьору Жозе за два увольнения 36 млн евро, а владельцы "Юнайтед" – почти 17 "лимонов".
Во всех трех случаях Моуринью удавалось так составить соглашение о найме на работу, что даже в случае провала он получал весьма неплохую компенсацию и он бесстыдно использовал эту опцию своего контракта, несмотря на то, что увольняли его, объективно говоря, за дело.
Напомним, что в "Челси" он в свой первый приход выиграл 6 трофеев, включая два чемпионства, но во второй раз ограничился только званиями чемпиона Англии и обладателя Кубка лиги. С "МЮ" португалец победил в Лиге Европы, но на национальном уровне выглядел крайне неубедительно – Кубок лиги и Суперкубок страны явно не те трофеи, о которых могут мечтать владельцы и фанаты манкунианцев.
Здесь стоит отметить, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес явно заочно переиграл боссов английских клубов: он предусмотрительно заключил с Моуринью трехлетний контракт и когда тот всего лишь выдал "на гора" чемпионство, Кубок и Суперкубок страны, просто не продлил с ним контракт, сэкономив энную сумму отступных.
Эксперты отмечают, что "творческая лаборатория" Моуринью в последние годы явно дает сбои по обеспечению подопытных команд новыми тактическими и стратегическими открытиями, как результат – португалец является лишь бледной тенью себя самого периода расцвета. Однако, это не сказывается на финансовых аппетитах тренера: в составлении личных контрактов ему явно нет равных среди коллег.
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