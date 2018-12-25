Московский таксист более 50 метров тащил за собой полицейского, зажав ему руку стеклом

Более 50 метров протащил по асфальту инспектора ДПС столичный таксист, зажав полицейскому руку стеклоподъемником, сообщает СКР. Очевидец снял на видео дерзкого водителя.

Инцидент произошел днем 24 декабря, однако ведомство не уточняет, в каком именно районе Москвы. Как можно судить по словам автора, стражи порядка остановили автомобиль "Яндекс.Такси", однако водитель отказался покидать салон. На место был вызван эвакуатор, но в какой-то момент Mazda 6 резко тронулась с места, увлекая за собой инспектора — водитель зажал ему руку стеклоподъемником.

Таким образом страж порядка преодолел никак не меньше 50 метров и, как утверждает оператор, попал под колеса такси. Впрочем, в СКР на сей счет информации нет — в сообщении говорится только о полученных сотрудником ДПС ссадинах.

Следствие ходатайствует об аресте 56-летнего таксиста, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.