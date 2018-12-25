СКА одержал волевую победу над "Куньлунем", прервав неудачную серию

Заключительным матчем очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стала игра в Шанхае, где местный "Куньлунь Ред Стар" принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2.

"Драконы" повели в счете 2:0 после того, как забивали Брэндон Ип и Йоонас Ярвинен. Однако хоккеисты клуба с берегов Невы нашли, чем ответить – Никита Гусев, Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко, Давид Рундбланд и Олег Ли забили по шайбе и сняли вопрос о победителе. Оскар Бартулис из "Куньлуня" за 5 секунд до финальной сирены отставание сократил, но на большее уже времени не хватило.

СКА прервал свою неудачную серию из двух поражений и набрал 64 очка, с которым клуб занимает вторую строчку в Западной конференции. "Куньлунь" же с 37-ю баллами располагается на 9-й позиции Востока.