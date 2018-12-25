Пьяный водитель сбил женщину с ребенком в Иркутской области. Видео

В Иркутской области пьяный водитель не справился с управлением, сбил женщину с трехлетней девочкой, врезался в грузовой фургон и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел в Усть-Илимске 22 декабря. В то время, как полицейские начали формировать группы для поиска нарушителя, водитель вернулся на место аварии, сдался и дал признательные показания.

Нарушителем оказался 32-летний мужчина. Проверка на наличие алкоголя показала, что водитель был нетрезв. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сбитая 33-летняя женщина получила травмы, она лежит в больнице и поправляется. Ее дочь пострадала меньше и была отпущена домой к родственникам.