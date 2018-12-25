Дом игрока "Пари Сен-Жермен" ограбили второй раз за месяц

Футболисту французского "Пари Сен-Жермен" Эрику Максиму Шупо-Мотингу продолжает не везти в столице Франции. Неудачи его преследуют за пределами футбольного поля. Дом камерунского нападающего был подвергнут ограблению во второй раз за последний месяц.

Грабители пробрались в дом игрока накануне католического Рождества, но сумма нанесенного ими ущерба пока не известна, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Goal. Ранее злоумышленники проникли в жилье Шупо-Мотинга месяц назад, пока тот играл против "Ливерпуля" в матче Лиги чемпионов. Тогда его ограбили на 400 тысяч евро.

Отметим, что в последнее время участились ограбления домов футболистов "ПСЖ". Помимо камерунца от рук грабителей пострадал дом капитана парижан Тиаго Силвы. Это произошло во время поединка парижского клуба в чемпионате Франции против "Нанта". Ущерб составил порядка миллиона евро.