Экскурсия на борт № 1: Путин исполнил желание четвертого больного ребенка

Президент России Владимир Путин исполнил желание еще одного тяжелобольного ребенка. Для 15-летнего Арслана Каипкулова организовали экскурсию по самолету президента Ил-96-300.

Мальчик, мечтавший снять видеоролик о самолете президента, вместе с мамой прилетел из Башкирии в Москву. Попасть на борт номер 1, самый секретный самолет страны — честь для него, рассказал Арслан журналистам после экскурсии. По словам ребенка, его мечта исполнилась.

Записки о заветных желаниях тяжелобольных детей находились в конвертах на стенде проекта "Мечтай со мной", который Путин осмотрел в числе прочих стендов благотворительных проектов на форуме добровольцев в Москве 5 декабря. Выбрать конверт и исполнить мечту ребенка мог любой желающий. Президент России собрал все оставшиеся к моменту его визита конверты — их было пять, — пообещав исполнить мечты детей.

Мечта Арслана Каипкулова стала четвертой, исполненной президентом, передает РИА Новости. До этого Путин помог устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" для девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри, осуществить мечту мальчика Артема увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а на минувшей неделе осуществилась мечта 17-летней Регины — она взяла у президента России интервью.