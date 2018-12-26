Клементины и уншиу: в мандаринах нет нитратов и витамина С

Специалисты Роскачества в преддверии Нового года провели исследование мандаринов.

Самые новогодние фрукты исследовали по 426 показателям. Изучали наличие пестицидов в кожуре и мякоти, показатели болезней, вкус, цвет, сортовые особенности и соответствие фактического сорта плодов заявленному продавцом.

На российских прилавках можно встретить мандарины из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. У мандаринов много сортов, самыми распространенными сортами из них являются:

Клементин. Его плоды сладкие и сочные, с нежным запахом, сплющены сверху и снизу, цвет — ярко-оранжевый. Продаются в России с октября.

Муркотт. Эти мандарины небольшие, с большим количеством мелких косточек, сочные и сладкие. В продаже с ноября по февраль.

Надоркотт. Плоды очень сладкие с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. Обычно без косточек, но встречаются очень костлявые. В магазинах появляются раньше других мандаринов.

Сатсума. Некрупные, кислые или кисло-сладкие, без косточек, с рыхлой бугристой кожурой, дольками разного размера. Созревают в ноябре-декабре.

Шива-микан. Приплюснутые, маленькие плоды с ярко-желтой кожурой. Появляются на прилавках в конце октября.

По результатам исследования, чаще всего сорта соответствовали маркировке. Исключением оказались продавцы, которые торговали якобы абхазским мандаринами в середине ноября. На самом деле они могут появиться в продаже не раньше начала декабря. Под видом абхазских продавали клементины из Марокко.

Абхазские мандарины всегда одного сорта – уншиу. Их можно узнать по матовой бугристой кожуре, потому что они не обработаны воском, и стойкому аромату.

Кроме того, эксперты выяснили, что мандарины с зеленоватой кожурой, во-первых, не опасны, во-вторых — могут быть сочными и сладкими. Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она отстает.

Самыми сладкими оказались мандарины сорта муркотт, но они же оказались наименее сочными. Самыми сочными мандаринами были признаны абхазские (сока в них почти 70 процентов).

В мандаринах не было обнаружено превышения нитратов и пестицидов. Также в них не нашли ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов. Кожуру мандаринов действительно обрабатывают воском для красоты и предотвращения плесени. Но сам по себе воск не опасен. Чтобы его смыть, достаточно помыть мандарин обычной теплой водой.

Вместе с тем не подтвердилось мнение, что мандарины – это кладезь витамина С. Его содержание зависит от сорта. Больше всего его оказалось в клементинах (от 50 миллиграммов аскорбиновой кислоты на 100 граммов мандарина) и в абхазских унишу (30 миллиграммов).

Ранее Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз провели совместное исследование российских вин.