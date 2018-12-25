Бывший глава Росалкогольрегулирования арестован заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна, обвиняемого в организации злоупотребления полномочиями.

Как передает РИА Новости, такое решение приняла судья Юлия Сафина.

Следствие обвиняет бывшего чиновника в том, что он вместе со своим подельником Николаем Гордеевым организовал вывод денежных средств из ПАО "Банк "Объединенный финансовый капитал" на сумму 30 миллиардов рублей.

В 2016 году Чуян был признан потерпевшим по другому уголовному делу – о вымогательстве у него 800 тысяч долларов в обмен на покровительство его ведомству.

Московский гарнизонный военный суд приговорил за это к 6 годам колонии экс-сотрудника СЭБ ФСБ России Игоря Коробицина и к 5 годам колонии бывшего сотрудника УФСБ Максима Цуканова.

Чуян возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка РФ с января 2009 года по июль 2018-го. На его место был назначен ранее занимавший должность гендиректора "Союзплодоимпорта" Игорь Алешин.