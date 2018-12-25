Мэр Клинцов заявил, что оплатил поездку детей чиновников в Турцию
Мэр города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов сообщил, что перечислил 450 тысяч рублей в благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова, организовавший поездку 50 детей в Турцию в марте этого года. Позже выяснилось, что среди участников поездки были дети чиновников из Клинцов.
По словам Шкуратова, он перечислил в фонд "за 15 прекрасных детей чиновников 450 тысяч рублей", передает РИА Новости. Ранее упоминалось, что среди участников поездки было 10 детей чиновников.
Полное название фонда — "Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова". Планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями здоровья, однако городской отдел образования решил изменить состав участников и отправить тех, кто добился "определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности".
Поездка 50 клинцовских детей в турецкий Демре была приурочена к присвоению одной из улиц этого города имени Андрея Карлова — уроженца Клинцов. И лишь недавно выяснилось, что среди участников поездки были дети местных чиновников, в том числе дочь мэра Олега Шкуратова.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наказать чиновников из руководства Клинцов, отправивших своих детей на отдых за счет благотворительного фонда.
Замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская заявила местным журналистам, что "дети работников администрации – тоже дети города Клинцы". Позже чиновница уволилась по собственному желанию.
Шкуратов заявлял, что намерен полностью возместить расходы на поездку детей госслужащих в Турцию, чтобы прекратилась "травля детей в СМИ". Мэр уточнил, что сам он также был в составе делегации и участвовал в этой поездке за собственный счет, потратив примерно 30 тысяч рублей. Таким образом и была получена сумма в 450 тысяч рублей за 15 детей чиновников.
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