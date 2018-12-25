В санкционный список РФ вошли представители Минобороны, МВД и Рады Украины

В обновленный санкционный список России в отношении Украины попали начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Бурба, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также целый ряд депутатов Верховной рады.

Полный список персоналий содержится в документе, опубликованном на сайте российского кабинета министров.

Среди тех, кого Москва включила в санкционный список, значатся первый заместитель министра внутренних дел республики Сергей Яровой, сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников, руководитель фракции в парламенте Вадим Новинский и ее депутаты Александр Вилкул, Михаил Добкин, которые отказались войти в новое объединение "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Среди других украинских парламентариев в черный список включены лидер партии "Наши" Евгений Мураев, ранее вышедший из рядов партии "За жизнь", Алена Бабак (партия "Самопомощь") и Алена Шкрум ("Батькивщина).

Число граждан Украины, попавших под российских санкции, увеличилось на 245 человек и составляет 567 фамилий.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о расширении наказания, эти действия Москвы направлены на защиту интересов России, и ее граждан.

1 ноября 2018 года кабмин РФ принял решение о введении специальных экономических против компаний и граждан Украины, подчеркнув, что эти меры приняты в ответ на недружественные действия Киева.