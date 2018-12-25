Сотрудники МЧС спасли котенка, примерзшего хвостом к столбу

В Москве сотрудники МЧС спасли котенка, который примерз хвостом к металлическому столбу.

О том, что на улице Комдива Орлова, замерзает котенок, спасателям сообщил очевидец. Сотрудники МЧС приехали на место ЧП, растопили лед и спасли животное.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах, котенка забрал себе очевидец.