Два десятка человек пострадали в Германии при столкновении конных повозок

Около 20 человек получили травмы в результате столкновения двух конных повозок в Баварии (южная Германия).

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press.

Авария произошла на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии. В каждой из карет находилось по 10 человек, в том числе дети.

Врачи оценивают травмы двух пострадавших как тяжелые. Одного из них экстренно доставили в госпиталь вертолетом.

Местная полиция начала расследование по делу о халатности, повлекшей причинение вреда здоровью людей.