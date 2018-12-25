Чемпион уходит: Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой

Склоняю лыжи и винтовку перед вами — с такими словами обратился к болельщикам биатлонист Антон Шипулин. Лидер российской сборной завершает карьеру в 31 год. Любители биатлона во всем мире запомнят Шипулина как одного из тех, кому удавалось финишировать впереди непобедимого Фуркада и легендарного Бьорндалена, добавляя зрелищности любой гонке. Олимпийский чемпион Сочи, чемпион мира и многократный победитель этапов Кубка мира признается, что сделал не все, что хотел. Но слишком устал от травли российских спортсменов и беспочвенных обвинений антидопинговых служб.

Легенде российского и мирового биатлона Атону Шипулину сегодня аплодируют журналисты. Он принял сложное для себя решение и объявил о завершении спортивной карьеры.

- Сейчас, я только звук выключу. Шквал сейчас и звонков, и сообщений.

Это должна была быть пресс-конференция о предстоящей Рождественской гонке в Германии, а получилось совсем о другом.

- На этом моя профессиональная спортивная карьера заканчивается.

Спорт смешали с политикой, и мотивации больше нет, заявил Шипулин. Чашу терпения переполнил недавний инцидент на сборах в Австрии. Полиция обвинила биатлониста в применении допинга на чемпионате мира 2017 года. Что-то кому-то доказывать вне лыжни именитый спортсмен посчитал лишним.

"Думаю, что люди, близкие, по крайней мере, меня будут поддерживать. Мнения разделятся, но ожидаю, что большинство людей меня поддержит", — говорит олимпийский чемпион.

Те, кто знает этот спорт изнутри, не остались в стороне. За волю к победе и командный дух Антона поблагодарили многократный призер этапов Кубка мира Евгений Гараничев и чемпион мира в эстафете Максим Цветков. Слова поддержки — и от именитой биатлонистки Ольги Зайцевой: "Не раз мы стояли на пьедестале вместе, и рядом с пьедесталом. Классное было время и команда!"

Поддержать Шипулина на пресс-конференцию приехал его друг — олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков. "Я ему желаю реализоваться дальше в жизни, и здоровья семье", — говорит он.

Самый титулованный российский биатлонист последних лет, Шипулин буквально летел навстречу победам. Кадры из олимпийского Сочи: после 16 секунд отставания в эстафете он вырывает победу прямо на финише. И тот самый Хохфильцен в Австрии, золото которого теперь пытаются оспорить: Шипулин блистал на пике формы.

Зритель не замечал, что скрывалось за этим триумфом: изматывающие тренировки, которые не прерывались даже во время медового месяца.

- За медовый месяц я накатал тысячу километров!

Все ради мечты всей жизни — личного олимпийского золота, на пути к которому судьба не раз ставила подножку. На кадрах смешанной эстафеты с чемпионата мира 2017-го француз Мартен Фуркад на фоне допинговых скандалов вокруг россиян подсечкой сбивает с ног Александра Логинова. А уже на финише подрезает и самого Шипулина. Антон тогда показал настоящий мужской характер.

- Я думаю, что нам лучше поговорить после пресс-конференции, тет-а-тет.

На пьедестале почета француз явно не чувствовал себя победителем. Наши биатлонисты не подали ему руки. Впоследствии градус конфликта пошел на спад, но свои честь и достоинство Шипулин тогда отстоял.

"Он олимпийский чемпион, он чемпион мира, он последние годы неизменно в кубках мира в тройке финишировал. И по общему количеству призовых позиций он составляет золотой фонд мирового биатлона!" — говорит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Одиннадцать побед на этапах Кубка мира, золото в эстафетах на чемпионатах мира и Олимпиаде. И только собственная золотая олимпийская медаль так и осталась несбывшейся мечтой.

"Нельзя постоянно себя пытаться дожать, если не получается, если ты понимаешь, что жизнь на этом не заканчивается, если есть какие-то другие мысли. Тем более, когда есть семья — я готов положить все ради своей семьи", — говорит Шипулин.

В большом спорте разочарован окончательно, подытожил биатлонист. Впереди — традиционная Рождественская гонка в Германии, которая может принести 70-ю, юбилейную победу в копилку личных призовых мест.