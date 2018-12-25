Тема:
Допинг-скандалы 1 час назад
Чемпион уходит: Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Склоняю лыжи и винтовку перед вами — с такими словами обратился к болельщикам биатлонист Антон Шипулин. Лидер российской сборной завершает карьеру в 31 год. Любители биатлона во всем мире запомнят Шипулина как одного из тех, кому удавалось финишировать впереди непобедимого Фуркада и легендарного Бьорндалена, добавляя зрелищности любой гонке. Олимпийский чемпион Сочи, чемпион мира и многократный победитель этапов Кубка мира признается, что сделал не все, что хотел. Но слишком устал от травли российских спортсменов и беспочвенных обвинений антидопинговых служб.
Легенде российского и мирового биатлона Атону Шипулину сегодня аплодируют журналисты. Он принял сложное для себя решение и объявил о завершении спортивной карьеры.
- Сейчас, я только звук выключу. Шквал сейчас и звонков, и сообщений.
Это должна была быть пресс-конференция о предстоящей Рождественской гонке в Германии, а получилось совсем о другом.
- На этом моя профессиональная спортивная карьера заканчивается.
Спорт смешали с политикой, и мотивации больше нет, заявил Шипулин. Чашу терпения переполнил недавний инцидент на сборах в Австрии. Полиция обвинила биатлониста в применении допинга на чемпионате мира 2017 года. Что-то кому-то доказывать вне лыжни именитый спортсмен посчитал лишним.
"Думаю, что люди, близкие, по крайней мере, меня будут поддерживать. Мнения разделятся, но ожидаю, что большинство людей меня поддержит", — говорит олимпийский чемпион.
Те, кто знает этот спорт изнутри, не остались в стороне. За волю к победе и командный дух Антона поблагодарили многократный призер этапов Кубка мира Евгений Гараничев и чемпион мира в эстафете Максим Цветков. Слова поддержки — и от именитой биатлонистки Ольги Зайцевой: "Не раз мы стояли на пьедестале вместе, и рядом с пьедесталом. Классное было время и команда!"
Поддержать Шипулина на пресс-конференцию приехал его друг — олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков. "Я ему желаю реализоваться дальше в жизни, и здоровья семье", — говорит он.
Самый титулованный российский биатлонист последних лет, Шипулин буквально летел навстречу победам. Кадры из олимпийского Сочи: после 16 секунд отставания в эстафете он вырывает победу прямо на финише. И тот самый Хохфильцен в Австрии, золото которого теперь пытаются оспорить: Шипулин блистал на пике формы.
Зритель не замечал, что скрывалось за этим триумфом: изматывающие тренировки, которые не прерывались даже во время медового месяца.
- За медовый месяц я накатал тысячу километров!
Все ради мечты всей жизни — личного олимпийского золота, на пути к которому судьба не раз ставила подножку. На кадрах смешанной эстафеты с чемпионата мира 2017-го француз Мартен Фуркад на фоне допинговых скандалов вокруг россиян подсечкой сбивает с ног Александра Логинова. А уже на финише подрезает и самого Шипулина. Антон тогда показал настоящий мужской характер.
- Я думаю, что нам лучше поговорить после пресс-конференции, тет-а-тет.
На пьедестале почета француз явно не чувствовал себя победителем. Наши биатлонисты не подали ему руки. Впоследствии градус конфликта пошел на спад, но свои честь и достоинство Шипулин тогда отстоял.
"Он олимпийский чемпион, он чемпион мира, он последние годы неизменно в кубках мира в тройке финишировал. И по общему количеству призовых позиций он составляет золотой фонд мирового биатлона!" — говорит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
Одиннадцать побед на этапах Кубка мира, золото в эстафетах на чемпионатах мира и Олимпиаде. И только собственная золотая олимпийская медаль так и осталась несбывшейся мечтой.
"Нельзя постоянно себя пытаться дожать, если не получается, если ты понимаешь, что жизнь на этом не заканчивается, если есть какие-то другие мысли. Тем более, когда есть семья — я готов положить все ради своей семьи", — говорит Шипулин.
В большом спорте разочарован окончательно, подытожил биатлонист. Впереди — традиционная Рождественская гонка в Германии, которая может принести 70-ю, юбилейную победу в копилку личных призовых мест.
Ранее по теме
-
Допинг в Лондоне: Олимпиада-2012 признана самой "грязной"8 часов назад
-
Боец Джонс сорвал турнир UFC 232 проваленным допинг-тестом1 сутки назад
-
Оборудование WADA не позволило вовремя извлечь данные московской лаборатории3 суток назад
-
Владимир Путин: тема допинга в спорте достаточно политизирована5 суток назад
-
Атака на российский биатлон: без санкций, но с нервами9 суток назад
-
IBU не смог отстранить "по-тихому" российских биатлонистов от соревнований10 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Адвокат Глушаковой. Денису грозит 10-летний срок
- США хотели создать биолабораторию в Крыму
- Жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких
- На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia
- Лучшее шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу
Самое читаемое
-
Сын, беги: 3-летний мальчик смог выбраться из тайги после гибели отца
- На улице в Москве насмерть замерз известный математик
- Российская актриса умерла после тяжелой болезни в 31 год
- Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи
- Приравняли к ядам. В России запретили продажу анаболиков
Вести.Экономика
-
Индекс Токийской биржи рухнул до 15-месячного минимума
- ФРС больше не будет повышать ставки
- Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал
- Профессии с самым высоким уровнем самоубийств
- Израиль на пороге политического кризиса
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- Новые автономера появятся в России летом 2019 года
- УАЗ назвал сроки выхода модели Патриот с АКП
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
- "Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник)
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Мать брошенного мальчика из Щелкова готова официально отказаться от сына
- Сезон поддельной незамерзайки открыт
- Мошенники брали деньги с родителей будущих звезд футбола
- "Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний