США планировали создать в Крыму биолабораторию по типу центра Лугара в Грузии. Об этом рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Доказательства обнаружены на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе уже после воссоединения полуострова с Россией. Сейчас на Украине действует 11 лабораторий, организованных на деньги Пентагона, а крымский центр должен был служить пунктом сбора биоматериала.

"В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и формирования санитарно-эпидемиологической службы на полуострове на территории бывшей советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей", — сообщила Попова.

У российских границ, по данным Минобороны, создан пояс исследовательских центров, финансируемых из США: 11 лабораторий на Украине, 7 — в Армении, 8 — в Азербайджане, 3 — в Узбекистане, 10 — в Казахстане и 10 — в Грузии.

Как сообщает "Россия 1", алгоритм везде один: сначала разрушается система санитарно-эпидемиологического контроля, созданная в советские времена. А затем начинается так называемая "исследовательская работа" со смертельно-опасными биоматериалами. Чем на самом деле занимается, например, лаборатория имени Лугара в Грузии, недавно раскрыл экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе. Он представил материалы об опытах с вирусами и вакцинами и экспериментах над людьми с летальным исходом.

Обеспокоены и российские врачи. Летом группа россиян вернулась из туристической поездки в грузинскую Местию с острой кишечной инфекцией. Изучив возбудителя, который стал причиной тяжелого состояния у детей, медики пришли к выводу, что столкнулись с новым штаммом, скорее всего, измененным в лабораторных условиях.