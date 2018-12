Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество

Приз за самый неуместный рождественский вопрос в этом году, без сомнения, получил бы Дональд Трамп. Президент США с супругой по традиции поздравляли по телефону детей, и в разговоре с семилетним мальчиком глава Белого Дома выступил в лучших традициях Гринча — похитителя Рождества. Неловкую ситуацию попыталась загладить первая леди, но, как говорится, осадок остался. В чем конфуз, и почему Трамп в последнее время нервничает?

Дональд Трамп украл Рождество — такой ремейк классической американской истории выходит сейчас на американских телеканалах.

- И мы начинаем с не очень праздничного кануна Рождества. В столице страны третий день частично приостановлена работа федерального правительства. Законодатели разъехались по домам на праздники, и риск политического паралича грозит растянуться и на Новый год.

Еще большую тревогу вызвал грустный твит, который Трамп написал в ночь накануне католического Рождества: "Я совсем один, бедный я, в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой сделке по охране границ".

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!