Сын Веа продолжит карьеру в "Селтике"

Чемпион Шотландии "Селтик" договорился с "Пари Сен-Жермен" об аренде 18-летнего нападающего Тимоти Веа. Сын легендарного либерийского футболиста, а ныне президента африканской страны Джорджа Веа, проведет остаток сезона в Глазго.

Тимоти Веа неоднократно жаловался на отсутствие игровой практики в составе чемпионов Франции. В текущем сезоне нападающий лишь трижды выходил на поле в составе парижан, но забил при этом два мяча. В "Селтике" у Веа-младшего будет больше возможностей играть.

Тимоти Веа – младший сын знаменитого Джорджа Веа. Однако в отличие от отца, игравшего за сборную Либерии, Тимоти выбрал национальную команду США. Молодой футболист сыграл за американскую сборную три матча, в которых забил один мяч.