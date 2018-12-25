Как не испортить Новый год: опасности под елкой

Готовь коньки летом, а роликовые коньки — зимой: похоже, именно этим принципом руководствуются россияне при выборе подарков. Ролики почему-то стали самой популярной покупкой в интернет-магазинах в декабре. В приоритетах — и бытовая техника: кофеварки, микроволновки, чайники. Средний чек — от трех до пяти с половиной тысяч рублей. Как не обмануться в новогодней эйфории?

Елка для нее теперь символ не праздника, а обмана. За девять тысяч рублей Елена заказала в магазине роскошное рождественское дерево.

- Выполнена из литой хвои, которая с точностью до миллиметра повторяет геометрию настоящей елки.

Заказ привезли уже на следующий день.

- Это чудовище никак нельзя назвать новогодней елью!

Лысое дерево Елена попыталась сдать обратно, но в магазине предложили разобраться уже после Нового года.

У Татьяны из Казани шансов вернуть деньги еще меньше. Готовясь к детскому утреннику, она не заметила, что заказала юбку не на сайте известного магазина, а на страничке, очень на нее похожей.

- Размер был на восемь лет, пришел на год максимум!

Первая стирка и вовсе превратила юбку в лохмотья. Телефоны магазина теперь выключены.

- На утренник мы, к сожалению, в этой юбке точно не пойдем.

Копируют мошенники и сайты новогодних шоу. На клоне страницы цирка заказываем билеты. Курьер приезжает на следующий день.

- И сколько тогда с меня?

- 5300.

Курьер Надежда честно признается: цена завышена.

- Да, наша фирма делает наценку.

В кассах цирка узнаем: билеты были куплены в день нашего заказа в четыре раза дешевле.

- Билеты приобретались у нас по цене 1,5 тысячи рублей.

В Новый год сбываются все мечты, а его мечта растаяла: Денис хотел на каникулах посмотреть на заснеженные сопки Камчатки.

- Увидел в интернете объявление, была очень выгодная цена — 57 тысяч всего.

В турфирме торопили: мол, предложение ограничено. Из-за праздничных пробок Денис никак не успевал доехать до офиса. Тогда в турфирме предложили просто сбросить деньги на карту, а договор — потом.

"После того, как деньги перевел, не так давно узнал, что генеральный директор этого проекта пропал вместе со всеми деньгами", — рассказывает он.

Похожую схему используют и многочисленные аниматоры, рекламирующие свои услуги в Сети. Чтобы Дед Мороз пришел в новогоднюю ночь, деньги на карту предлагают перевести прямо сейчас.

- Тысячу рублей без доплаты.

- Какой-то договор мы не заключаем, да?

- Нет, мы не заключаем.

Нетрудно догадаться, чем заканчиваются такие доверительные отношения с Дедом Морозом.

"В лучшем случае он может позвонить и сказать, что сломалась машина, и просто не приехать", — говорит директор Московского творческого объединения Виктория Красенкова.

Впрочем, Деды Морозы и сами могут оказаться в дураках. Профессиональные актеры Павел и Дарья Горские все каникулы в прошлом году проработали на елках.

- Мы планировали отправиться на юг отдохнуть и рассчитывали на деньги, которые заработаем.

Организатор обещал заплатить актерам сначала после праздников, потом в феврале. Денег нет до сих пор.

- 130 тысяч рублей на двоих нам не выплатили на данный момент.

Дед Мороз и Снегурочка готовят иск в суд, но в этом году все равно выступают на елках — правда, организованных уже другой компанией. Говорят: даже если тебя обокрали, нельзя красть праздник у других.