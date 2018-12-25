В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик

На северо-западе Москвы погиб подросток, которого затянуло под снегоуборочный трактор.

Инцидент произошел возле дома 9/2 на Таллинской улице. Водитель, управляя трактором, убирал территорию. Мимо проходил парень 1999 года рождения. По непонятной причине он запрыгнул на заднюю конструкцию щетки, и его затянуло в механизм.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, от полученных травм молодой человек скончался на месте. По данному факту проводится проверка. Снегоуборочный трактор принадлежит ГБУ "Жилищник Строгино".