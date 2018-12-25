Путин и Лукашенко еще раз встретятся до Нового года

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало государственное телевидение "Беларусь 1".

Отмечается, что, в первую очередь, это связано с желанием Владимира Путина глубже вникнуть в суть проблем для того, чтобы найти пути их решения.

Отмечается, что следующая дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков президентов России и Белоруссии.

25 декабря в Кремле состоялась четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко, в ходе которых обсуждались острые проблемы двусторонних отношений.

Минск оценивает свои потери в 2019 году от налогового маневра России в 383 миллиона долларов. У Москвы есть претензии к белорусским властям — через границу в РФ поступают санкционные товары и продовольствие.