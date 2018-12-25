"Спартак" расстанется с Романом Еременко

Полузащитник Роман Еременко не будет играть за "Спартак" во второй части чемпионата России по футболу. Руководство клуба сообщило футболисту, что больше не рассчитывает на него.

Решение не продлевать контракт с 31-летним Еременко было принято на заседании совета директоров "Спартака". Причина – медицинское состояние футболиста. Кроме того, бывший игрок сборной Финляндии считается легионером и попадает под лимит на иностранцев.

Роман Еременко пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина. За это время он расторг контракт с ЦСКА, а летом подписал полугодовой контракт со "Спартаком". Роман сыграл за красно-белых четыре встречи.