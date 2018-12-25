25 декабря 201822:42
"Спартак" расстанется с Романом Еременко
Полузащитник Роман Еременко не будет играть за "Спартак" во второй части чемпионата России по футболу. Руководство клуба сообщило футболисту, что больше не рассчитывает на него.
Решение не продлевать контракт с 31-летним Еременко было принято на заседании совета директоров "Спартака". Причина – медицинское состояние футболиста. Кроме того, бывший игрок сборной Финляндии считается легионером и попадает под лимит на иностранцев.
Роман Еременко пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина. За это время он расторг контракт с ЦСКА, а летом подписал полугодовой контракт со "Спартаком". Роман сыграл за красно-белых четыре встречи.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Адвокат Глушаковой. Денису грозит 10-летний срок
- США хотели создать биолабораторию в Крыму
- Жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких
- На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia
- Лучшее шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу
Самое читаемое
-
Сын, беги: 3-летний мальчик смог выбраться из тайги после гибели отца
- На улице в Москве насмерть замерз известный математик
- Российская актриса умерла после тяжелой болезни в 31 год
- Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи
- Приравняли к ядам. В России запретили продажу анаболиков
Вести.Экономика
-
Индекс Токийской биржи рухнул до 15-месячного минимума
- ФРС больше не будет повышать ставки
- Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал
- Профессии с самым высоким уровнем самоубийств
- Израиль на пороге политического кризиса
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- Новые автономера появятся в России летом 2019 года
- УАЗ назвал сроки выхода модели Патриот с АКП
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
- "Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник)
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Мать брошенного мальчика из Щелкова готова официально отказаться от сына
- Сезон поддельной незамерзайки открыт
- Мошенники брали деньги с родителей будущих звезд футбола
- "Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний
Сегодня
Путин и Лукашенко еще раз встретятся до Нового года
2 часа назад
Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
3 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны
23.12.2018 14:00
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание
24.12.2018 15:20
Как не испортить Новый год: опасности под елкой
1 час назад
Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух
13 часов назад
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль
24.12.2018 09:28
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
37 минут назад
США хотели создать биолабораторию в Крыму
3 часа назад
Бывший глава Росалкогольрегулирования арестован заочно
5 часов назад
В России отзывают на ремонт глохнущие седаны Lexus LS
5 часов назад
Что носить этой зимой: 10 самых модных дубленок
5 часов назад
Ах, эта свадьба! ТОП-5 громких свадеб 2018 года
5 часов назад
Дело Марии Бутиной: россиянке грозит 15 лет тюрьмы в США
6 часов назад
На федеральных трассах России разрешат ездить 130 км/ч
6 часов назад
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
6 часов назад
Александр Панкратов-Черный: "Жена прощала мне все и вся"
9 часов назад
На новейшем корвете "Громкий" подняли Андреевский флаг
9 часов назад
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
10 часов назад
Видеоигры улучшают память пожилых людей
12 часов назад
Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете
13 часов назад
Помогите Елисею услышать мир
24.12.2018 16:47