Американский сенатор вскрыл дикую коррупцию в бюджете правительства США

В США сенатор Рэнд Пол опубликовал самые безумные траты американского бюджета в этом году. В списке есть "Исследование сексуальной активности перепелов под кокаином". На это, кстати, ушел почти миллион долларов налогоплательщиков. Кроме того, съемки телевизионного сериала на афганском языке пушту и изучение влияния воздушных потоков на ящериц. А еще — исследование охоты на ослов в древней Азии. Ну, а из того, что может сильно заинтересовать налоговую службу США — это выплаты на армию Сомали. Дело в том, что ее там вообще нет. Всего же — расходы "непонятно на что" составили почти 115 миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24".