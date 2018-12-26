Минобороны России опубликовало на своем сайте необычный календарь на 2019 год
Десять тысяч лайков и больше трехсот комментариев за неполные сутки. Оригинальный календарь Минобороны вызвал у читателей все, что угодно, кроме равнодушия. Общий смысл – остроумно, но страшновато. На картинках, например, крышка ракетной шахты в роли "суровой российской электовафельницы". Или уверенный пользователь ПК – пулемета Калашникова.
"Я не думаю, что это повод для провокаций или демонизации – наоборот! Это юмор здоровых людей, сильных, достойных, уверенных в своей правоте! Которые обладают чувством юмора, и умеют посмеяться над теми страхами, которые рассказывают на западе о наших вооруженных силах", — считает Виктор Литовкин, военный обозреватель.
Кстати, подобный юмор до военных уже обкатывали дизайнеры. Футболки с надписью "Не надо стесняться своих комплексов" носили артисты, спортсмены, депутаты.
"Юмор – он универсален. Он делает жизнь лучше, а человека добрее. И то, что наши военные подходят к освещению своей деятельности с юмором – это круто, и они большие молодцы. Граней не надо никаких бояться. Не смешите мои Искандеры, друзья", — смеется Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Телеканал RT превратил политическую шутку на грани фола в целую коллекцию одежды и аксессуаров.
"Сейчас как раз на ВВС, если я не ошибаюсь, вышла статья про то, как Россия превратила юмор в свое оружие. Понятно, что они намекают, в том числе, на наши акции. Каждый человек сам определяет для себя меру пошлости. Если у тебя есть внутренний вкус, то ты застрахован от того, чтобы скатиться в пошлость", — уверена Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.
В общем, смысл такого дизайна ясен. Остается вопрос – а стоит ли? Ведь в западных СМИ, да и устах политиков высокого ранга Россия сегодня, иначе как агрессором, которому нужен мир, но только сразу весь, не предстает. А тут, получается, вода на ту же мельницу. Но именно в условиях противостояния – хоть бы и холодного – такой армейский юмор, говорят военные эксперты, обязательный атрибут. Он ведь не смеяться заставляет, а скорее поднимает дух.
"Еще со времен наполеоновских войн в армейской среде ходили различного рода открытки. У американцев получило развитие искусство пин-апа, когда красивые девушки подбадривали солдат. То, что издало наше Министерство обороны – это, скажем так, очень выдержано", — считает Алексей Леонков, военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал отечества".
О том, что новая работа военных – не просто шутка говорит и качество исполнения. "Над созданием такого креатива – слоган, картинка, изображение на футболке – работает целая группа. Как правило, все эти слоганы, я уверен, они проходят тестирование. Это неплохой креативный прорыв для такого серьезного министерства, как Минобороны", — полагает Владимир Кравцов, эксперт по проведению политических кампаний.
Покупать календарь не предлагают – его можно просто скачать с сайта министерства обороны. Но это пока. Ведь если креатив военных, к примеру, найдет своего покупателя не только в России, но и на западе, то получится, что щит родины станут отливать, в том числе, на деньги вероятного противника. И вот это уже будет настоящая армейская ирония.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Адвокат Глушаковой. Денису грозит 10-летний срок
- США хотели создать биолабораторию в Крыму
- Жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких
- На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia
- Лучшее шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу
Самое читаемое
-
Сын, беги: 3-летний мальчик смог выбраться из тайги после гибели отца
- На улице в Москве насмерть замерз известный математик
- Российская актриса умерла после тяжелой болезни в 31 год
- Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи
- Приравняли к ядам. В России запретили продажу анаболиков
Вести.Экономика
-
Индекс Токийской биржи рухнул до 15-месячного минимума
- ФРС больше не будет повышать ставки
- Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал
- Профессии с самым высоким уровнем самоубийств
- Израиль на пороге политического кризиса
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- Новые автономера появятся в России летом 2019 года
- УАЗ назвал сроки выхода модели Патриот с АКП
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
- "Аурусы" будут собирать в Татарстане (скоро покажут внедорожник)
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Мать брошенного мальчика из Щелкова готова официально отказаться от сына
- Сезон поддельной незамерзайки открыт
- Мошенники брали деньги с родителей будущих звезд футбола
- "Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний