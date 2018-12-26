РАН против рака: ученые обсудили программу борьбы с онкологией

Новые препараты и методы лечения, которые помогут справиться с онкологическими заболеваниями, обсудили на президиуме Российской Академии наук. Кроме того, участники заседания предложили правительству включить в нацпроекты фундаментальные исследования по онкологии.

Увеличение продолжение жизни и снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с более 200 до 180 человек на 100 тысяч населения. Это задача для российских врачей и ученых на ближайшие шесть лет.

И возможности добиться таких показателей, как говорят в Российской академии наук, есть. Сегодня там просто последнее в этом году заседание Президиума Академии, главной темой которого стали как раз научные проблемы в онкологии и пути их решения.

Не меньше внимания уделяют сейчас современным методам лечения. Новых научных подходов много. На заседании представили три доклада о последних инновациях в этой сфере.

Один из них – фотодинамическая терапия. Суть этого метода – в использовании света и определенных групп препаратов. Под воздействием лучей лекарство, введенное в область опухоли, начинает разрушать поврежденные клетки.

Прорыв в области лечения рака могут принести имунно-онкологические и таргетные препараты. Первые работают по принципу антител, провоцируя имунную систему атаковать и разрушать раковые клетки. Вторые – блокируют рост поврежденных клеток с помощью внедрения особых молекул. И те, и другие активно разрабатывают в российских институтах.

Впрочем, ведущие онкологи считают, что одного перспективного метода лечения просто нет. За основу нужно брать принцип персонифицированной медицины и подбирать лечение исходя из особенностей заболевания.

Еще один важный шаг в борьбе с онкологией – это молекулярно-генетические тестирования. Причина появления опухоли – мутации, возникшей в одной из миллиардов клеток организма. Полный анализ этих мутаций позволяет подобрать наиболее подходящую для пациента терапию, скорректировать процесс лечение или вообще разглядеть и не дать развиться потенциальной болезни.

Сегодня по всей стране работают 26 генетически-молекулярных лабораторий. В ближайшие годы их количество будет расти. В 2019 году в действие вступят сразу несколько национальных проектов – "Наука", "Здравоохранение", "Демография". В Президиуме РАН подготовили свое предложение: объединить эти проекты общими исследованиями в области онкологии. Свои рекомендации ученые уже в ближайшее время направят в Правительство.