Циклон отрезал Сахалин от Большой земли

Из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе соединяющая остров Сахалин с материком паромная переправа Холмск – Ванино приостановила свою работу.

Синоптики прогнозируют, что погода стабилизируется к вечеру среду, 26 декабря, по местному времени, передает ТАСС. В настоящее время на севере Сахалина бушует метель, в центре и на юге острова идет небольшой снег.