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"Исламское государство" 15 минут назад

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26 декабря 201802:50

Ответственность за теракт в Триполи взяло на себя ИГ

EPA

По информации американской организации SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов, террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи, в результате которой погибли три человека и более 20 пострадали.

Как сообщалось, в минувший вторник, 25 декабря, рядом со зданием внешнеполитического ведомства Ливии прогремел мощный взрыв. Один из нападавших подорвал себя, второй получил пулевое ранение и скончался. В результате этой террористической атаки погибли три человека, 21 пострадал.

По свидетельству очевидца, всего в нападении принимали участие семь террористов, сообщает РИА Новости. Атака началась с поджога трех машин, припаркованных неподалеку от здания МИД, после чего нападавшие открыли стрельбу, пытаясь прорваться в здание.

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