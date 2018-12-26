Ответственность за теракт в Триполи взяло на себя ИГ

По информации американской организации SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов, террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи, в результате которой погибли три человека и более 20 пострадали.

Как сообщалось, в минувший вторник, 25 декабря, рядом со зданием внешнеполитического ведомства Ливии прогремел мощный взрыв. Один из нападавших подорвал себя, второй получил пулевое ранение и скончался. В результате этой террористической атаки погибли три человека, 21 пострадал.

По свидетельству очевидца, всего в нападении принимали участие семь террористов, сообщает РИА Новости. Атака началась с поджога трех машин, припаркованных неподалеку от здания МИД, после чего нападавшие открыли стрельбу, пытаясь прорваться в здание.