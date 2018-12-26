Домагой Вида может стать одноклубником Головина

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида может стать одноклубником Александра Головина. "Монако" попытается приобрести 29-летнего футболиста "Бешикташа" во время зимнего трансферного окна.

"Монако", ведущий за выживание в Лиге 1, нуждается в укреплении обороны и планирует купить сильного защитника. Наиболее вероятной видится кандидатура Домагоя Виды, успешно выступившего на чемпионате мира. Представители "Монако" уже провели переговоры с агентами хорвата.

Домагой Вида перешел год назад в "Бешикташ" из киевского "Динамо". На чемпионате мира он принял участие во всех матчах и забил мяч в ворота сборной России.