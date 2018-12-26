Гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева стала мамой. Об этом счастливом событии спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети.

Яна Кудрявцева опубликовала фотографию своего мужа, нападающего "Салавата Юлаева" Дмитрия Кугрышева и ребенком. Пол и имя ребенка пока неизвестны.

13-кратная чемпионка мира Яна Кудрявцева завершила карьеру после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Летом уходящего года гимнастка вышла замуж за хоккеистка "Салавата Юлаева" Дмитрия Кугрышева. Ранее Кугрышев выступал за ЦСКА, "Сибирь" и "Авангард".