Крым готовится принять десятки тысяч новогодних туристов

Встретить Новый год в Крыму в этом году собираются, как минимум, 150 тысяч туристов. Причём, речь не только о гражданах нашей страны. Путешествия на полуостров очень интересуют иностранцев.

Об этом сообщает польское издание "Речь Посполита". Журналисты пытаются понять, почему спрос вырос почти на треть, а места бронируют более, чем за полгода. И делают вывод — причина в ценовой политике. Местные отели не повышают, а некоторые — даже снижают цены. В итоге — только за этот год в Крыму побывали свыше шести с половиной миллионов человек. И это самый высокий показатель за последние годы, отмечает телеканал "Россия 24".