Главком ВМФ РФ: США развертывают у границ России высокоточное оружие

Главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев заявил, что в прилегающих к России морских акваториях США наращивают стратегические неядерные системы высокоточного оружия.

По словам военачальника, которые приводит издание "Красная звезда", в 2019 году российский флот будет присутствовать в Мировом океане на фоне резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации.

При этом адмирал Королев подчеркнул, что численность присутствия ВМФ России в Мировом океане в 2019 году позволит исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. По его словам. В настоящее время задачи в море выполняют около российских 100 боевых кораблей и судов различных классов.

Ранее сообщалось, что в США была разработана концепция так называемого "молниеносного глобального удара", предполагающего уничтожение с помощью неядерного высокоточного оружия важных военных объектов противника — штабов, центров управления и, в первую очередь, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Одним из средств нанесения такого удара станут размещенные на подлодках и надводных кораблях крылатые ракеты и баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении, напоминает ТАСС.