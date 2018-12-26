Шатдаун испортил Рождество тысячам рядовых американцев

В США закрыта часть национальных парков, некоторые достопримечательности, а служащие ряда государственных учреждений вынуждены проводить праздники в офисе. Авиадиспетчерам, сотрудникам правоохранительных органов, ФБР, таможни и многим другим служащим пришлось работать бесплатно.

Конгрессу не удалось утвердить проект государственного бюджета из-за споров о финансировании строительства заграждения на границе США и Мексики, напоминает телеканал "Россия 24". Как долго продлится шатдаун — не может сказать даже президент. Дональд Трамп заявил, что правительство возобновит работу только после того, как будут выделены деньги на строительство стены.