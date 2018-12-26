Аркадий Дворкович открыл престижный шахматный турнир в Петербурге

В Петербурге начался чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу с призовым фондом в один миллион долларов. Турнир должен был пройти в Саудовской Аравии, но из-за прошлогодних визовых скандалов соревнования пришлось перенести в Россию.

Приехали сильнейшие шахматисты мира, такие звёзды, как россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен. К участникам чемпионата обратился президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.