Красноярский суд рассмотрит дело Аленичева в его отсутствие

Дмитрий Аленичев не явится в суд Красноярска, где в среду рассмотрят дело о лишении его водительских прав. Местные СМИ сообщают, что главный тренер "Енисея" предпочел провести время в отпуске.

В ноябре футболиста остановили за езду в пьяном виде, напоминает телеканал "Россия 24". При этом он отказался проходить освидетельствование и вёл себя с полицейскими агрессивно. На Аленичева был составлен административный протокол, а машину отправили на штрафстоянку.