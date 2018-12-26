Северная и Южная Корея соединяют свои железные и автомобильные дороги

Церемония стыковки дорог обеих стран состоялась на северокорейской железнодорожной станции Пханмун. От Сеула и Пхеньяна на мероприятие прибыли около двухсот человек. Также на церемонию были приглашены представители России, Китая и Монголии.

Власти Южной Кореи потратили на это знаковое событие более шестисот тысяч долларов, сообщает телеканал "Россия 24". При этом отмечено, что мероприятие – чисто символическое и реальные работы по соединению и модернизации дорог еще не начались. Однако лидеры двух Корей – Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин – ранее договорились реализовать проект. По их мнению, это поможет наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном и укрепить мир на Корейском полуострове.