Сицилию сотрясли подземные толчки

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в среду, 26 декабря, на итальянском острове Сицилия произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Эпицентр землетрясения находился в 170 километрах от города Палермо с населением около 673 тысяч жителей, очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километра, передает ТАСС. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.