Депутат Вито Коменчини назвал позорной публикацию британской газеты "Таймс", которая напечатала список журналистов одного из бюро "Спутника" и назвала их угрозой для безопасности Королевства. По словам политика, "Спутник" — одно из немногих СМИ, которые рассказывают о новостях "свободным и корректным способом". В то время как публикация "Таймс" противоречит решениям ЕС и ОБСЕ. Газета опубликовала данные журналистов так же, как это уже делал украинский сайт "Миротворец", отмечает телеканал "Россия 24". Его действия вызвали резкое осуждение во всём мире.