На Украине в среду должно завершиться военное положение. Если поводов продлить его не будет — уже в четверг особый правовой режим потеряет свою силу. Ввести его было решено в конце ноября, после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны.

Формат, предложенный Петром Порошенко, тогда вызвал бурные споры в Верховной Раде. Президент Незалежной хотел военное положение на два месяца и по всей стране. В итоге — договорились о 30-ти днях и территории 10-ти приграничных областей. Эти регионы остались без местных выборов 23-го декабря, и, как следствие, партия власти отчиталась о победе.

Еще одной "ценой" военного положения стали очереди за продовольствием и спичками, и падение курса гривны, отмечает телеканал "Россия 24".