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26 декабря 201807:52

Мошенники реализовывали поддельную икру тоннами

В Раменском районе Московской области сотрудники полиции обнаружили на складах более 3,5 тонны поддельной красной икры, которую планировалось реализовать на территории московского региона.

Нелегальный цех располагался на территории промышленной зоны. Как было установлено, в течение трех месяцев мошенники закупали альгиновую икру, расфасовывали ее в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки ведущих торговых производителей натуральной красной икры и отгружали фальсификат на хранение. Поддельную красную икру реализовывали через интернет-магазины.

Кроме того, в ходе проведения обысков было обнаружено и изъято около 20 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, стеклянная тара, этикетки, черновые записи, документация и банковские карты, с помощью которых осуществлялись расчеты с покупателями, сообщает ТАСС.

Подозреваемые в организации производства фальсифицированной красной икры активные члены группы задержаны, ими оказались уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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