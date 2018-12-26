Первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной

Первая рабочая неделя после Нового года будет трехдневной.

В Роструде напомнили, что 30 декабря начинаются 10-дневные новогодние каникулы. Продлятся они до 8 января включительно. На работу россияне выйдут в среду, 9 января, и будут работать до пятницы, 11 января.

А нынешняя рабочая неделя будет шестидневной – с 24 по 29 декабря. Такой вариант был выбран для того, чтобы не прерывать новогодние выходные, пояснил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. Соответственно, выходной день с ближайшей субботы был перенесен на следующий понедельник, 31 декабря.

Эксперты уже дали советы, как встретить Новый год без ущерба для здоровья. Нужно не пить алкоголь, поменьше есть, одеваться потеплее и не выходить без необходимости на улицу.