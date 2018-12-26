Клим Костин назначен капитаном молодежной сборной России по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею выбрал капитана команды на чемпионат мира, который стартует в Канаде 27 декабря. Им стал нападающий "Сан-Антонио Рэмпэйдж" Клим Костин. Его ассистентами будут форвард Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.

"Быть капитаном для меня большая честь. Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать", – приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 27 декабря по 5 января. На групповом этапе россияне сыграют с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.