Убийство в Ульяновске: с женщинами расправился глава семейства

Выясняются все новые подробности страшной истории в Ульяновске, где в квартире в Заволжском районе города были найдены тела четырех человек — 48-летней женщины, двух ее дочерей (11 и 15 лет), а также мужчины (около 40 лет). Еще один подросток был госпитализирован с ранением плеча.

На официальном канале СК в TamTam сообщается, что убийцей может быть глава семейства. По одной из версий, мужчина расправился с семьей, а затем покончил с собой.

Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения четырех тел.

Ранее сообщалось, что убийцей может быть племянник погибшей женщины. Несколько лет назад он уже покушался на эту семью, ранив их ножом. После этого его поместили в психиатрическую больницу.