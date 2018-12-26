Тренер "Енисея" Аленичев лишен водительских прав на полтора года

Мировой суд Красноярска лишил водительских прав главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева на полтора года, а также оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Таким образом он был наказан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом сообщил Sibnovosti.ru. Напомним, что в ночь на 19 ноября Аленичева остановили сотрудники ГИБДД. Наставник красноярской команды находился за рулем клубного автомобиля. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, не признав своей вины.

Аленичев тренирует "Енисей" с лета 2017 года. Команда на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.